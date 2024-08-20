5 боїв на півночі Харківщини, 14 – на Куп’янському напрямку: дані ГШ на ранок

Впродовж доби ворог завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Обухівка, Липці, Куп’янськ-Вузловий та Копанки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку ЗС РФ продовжили наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п’ять боїв. Вони точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за добу становить чотирнадцяти. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.