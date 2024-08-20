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5 боїв на півночі Харківщини, 14 – на Куп’янському напрямку: дані ГШ на ранок

Суспільство 08:25   20.08.2024
Вікторія Яковенко
5 боїв на півночі Харківщини, 14 – на Куп’янському напрямку: дані ГШ на ранок Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби ворог завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Обухівка, Липці, Куп’янськ-Вузловий та Копанки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку ЗС РФ продовжили наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п’ять боїв. Вони точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за добу становить чотирнадцяти. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.

Читайте також: Синєгубов про ситуацію під Куп’янськом: боїв більше, ніж на півночі Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «5 боїв на півночі Харківщини, 14 – на Куп’янському напрямку: дані ГШ на ранок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби ворог завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Обухівка, Липці, Куп’янськ-Вузловий та Копанки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".