5 боїв на півночі Харківщини, 14 – на Куп’янському напрямку: дані ГШ на ранок
Фото: Генштаб ЗСУ
Впродовж доби ворог завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Обухівка, Липці, Куп’янськ-Вузловий та Копанки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Харківському напрямку ЗС РФ продовжили наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п’ять боїв. Вони точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість боїв за добу становить чотирнадцяти. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 08:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби ворог завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Обухівка, Липці, Куп’янськ-Вузловий та Копанки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".