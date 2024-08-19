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Синєгубов про ситуацію під Куп’янськом: боїв більше, ніж на півночі Харківщини

Суспільство 12:31   19.08.2024
Олена Нагорна
Синєгубов про ситуацію під Куп’янськом: боїв більше, ніж на півночі Харківщини

Куп’янський напрямок залишається для російських військових пріоритетним. Там наразі фіксують більше боїв, ніж на півночі Харківщини, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«По Куп’янському напрямку активно ворог продовжує атакувати позиції наших військових. Б’є по цивільній інфраструктурі. Було зруйновано кілька переправ. Ворог б’є вже не лише керованими авіабомбами чи намагається зруйнувати артилерію, а випускає туди ракети. Тому для нього цей напрямок залишається пріоритетним, і ми фіксуємо по цьому напрямку більше бойових зіткнень, ніж на півночі області», — сказав начальник ХОВА.

Синєгубов вкотре констатував зменшення кількості авіаударів у цілому по регіону – за минулу добу їх було три.

«Ворог продовжує атакувати наші населені пункти на лінії зіткнення і на кордоні з РФ. Знову вночі були удари по Богодухівському району, по Харківському району. Активні фази по Липцівському й по Вовчанському напрямках», — додав він.

Нагадаємо, увечері 18 серпня проєкт DeepState повідомив, що окупанти знову просунулися біля села Піщане Куп’янського району Харківської області.

Читайте також: ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині

 

 

Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок залишається для російських військових пріоритетним. Там наразі фіксують більше боїв, ніж на півночі Харківщини, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".