Боев больше, чем на севере Харьковщины — Синегубов об обстановке под Купянском

Купянское направление остается для российских военных приоритетным. Там сейчас фиксируют больше боев, чем на севере Харьковщины, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По Купянскому направлению активно враг продолжает атаковать позиции наших военных. Бьет по гражданской инфраструктуре. Было разрушено несколько переправ. Враг бьет уже не только корректируемыми авиабомбами или пытается разрушить артиллерией, а выпускает туда ракеты. Поэтому для него это направление остается приоритетным, и мы фиксируем по этому направлению больше боевых столкновений, чем на севере области», — сказал начальник ХОВА.

Синегубов в очередной раз констатировал уменьшение количества авиаударов в целом по региону — за минувшие сутки их было три.

«Враг продолжает атаковать населенные пункты на линии соприкосновения и на границе с РФ. Опять ночью были удары по Богодуховскому району, по Харьковскому району. Активные фазы по Липцевскому и по Волчанскому направлениям», — добавил он.

Напомним, вечером 18 августа проект DeepState сообщил, что оккупанты вновь продвинулись возле села Песчаное Купянского района Харьковской области.