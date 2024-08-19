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ISW: об уменьшении авиаударов по северу Харьковщины и ситуации на Купянщине

Общество 07:20   19.08.2024
Виктория Яковенко
ISW: об уменьшении авиаударов по северу Харьковщины и ситуации на Купянщине

На севере Харьковщины ВС РФ продолжили наземные атаки в районах Липцев, Глубокого и Волчанска 18 августа, но не добились никаких подтвержденных успехов, сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Украинская Харьковская группа войск сообщила, что российские штурмовые группы перегруппировываются в районе Глубокого и, что темп российских атак снизился в районе Старицы, также российские войска пытаются укрепить позиции в этом районе», — отметили аналитики.

В ISW также подтвердили данные пресс-секретаря ОТГВ «Харьков» Виталия Саранцева об уменьшении количества авиаударов по северу региона.

«Саранцев заявил, что российские войска могут наносить меньше ударов планирующими бомбами, чтобы отдать приоритет авиационным операциям на Покровском, Курском и Сумском направлениях или из-за украинских ударов по российским тыловым районам. Данные, доступные NASA FIRMS, могут частично подтверждать заявления Саранцева», – пишут в ISW.

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Карта: ISW
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Карта: ISW

Относительно ситуации на Купянском направлении, по данным аналитиков, ВС РФ недавно продвинулись возле Кременной, вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Также оккупанты продвинулись в районе Макеевки (к северо-западу от Кременной).

«Русские войска атаковали возле Глушковки, Берестового, Стельмаховки, Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Новоегоровки, Тернов, Торского, Дибровой», — сообщили в ISW.

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Карта: ISW

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины ВС РФ продолжили наземные атаки в районах Липцев, Глубокого и Волчанска 18 августа, но не добились никаких подтвержденных успехов, сообщил Институт изучения войны (ISW).".