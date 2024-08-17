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По Харьковщине стало прилетать в десятки раз меньше КАБов: чем объясняют

Происшествия 21:30   17.08.2024
Оксана Горун
По Харьковщине стало прилетать в десятки раз меньше КАБов: чем объясняют Скриншот

На Харьковском направлении в последние дни армия РФ применяет по несколько КАБов в сутки, нанося три-четыре авиаудара. Ранее за сутки прилетало от 30 до 50 управляемых авиабомб. В ОТГВ «Харьков» предположили, с чем связано такое «смягчение» оккупантов.

«Пока эта тенденция (уменьшение использования россиянами КАБов на Харьковщине – Ред.) сохраняется. Если за предыдущие периоды противник использовал по несколько десятков КАБов – от 30 до 50, то сейчас это количество значительно уменьшилось. Так, вчера было всего два авианалета с использованием двух КАБов. В предыдущие дни также было три – четыре авиаудара с использованием пяти КАБов. Можно связать это с тем, что противник использует авиацию на более важных для него участках, в том числе на Покровском направлении или в Курской области. Можно также это связать с тем, что благодаря действиям, предпринятым несколько дней назад нашими Силами обороны, было уничтожено несколько объектов аэродромной инфраструктуры на территории РФ. Были уничтожены склады ГСМ, склады с боеприпасами, повреждены самолеты… У противника значительно уменьшился этот ресурс, и он пытается его использовать более оптимально для себя», — пояснил вероятные причины в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

Отсутствие беспрерывных бомбардировок, безусловно, идет на пользу Силам обороны на Харьковском направлении. По словам Саранцева, КАБы «доставляли очень много проблем». В частности под бесконечными ударами с неба защитники Украины не могли продвигаться вперед и закрепляться на новых позициях.

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«Сейчас больше возможностей, чтобы мы могли продвигаться, закрепляться, делать определенные перемещения с целью улучшения тактического положения. И сейчас мы, конечно, пользуемся этой паузой», — заверил представитель группировки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в последние дни армия РФ применяет по несколько КАБов в сутки, нанося три-четыре авиаудара. Ранее за сутки прилетало от 30 до 50 управляемых авиабомб".