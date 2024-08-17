По Харківщині стало прилітати в десятки разів менше КАБів: чим пояснюють
На Харківському напрямку останніми днями армія РФ застосовує по кілька КАБів на добу, завдаючи трьох-чотирьох авіаударів. Раніше за добу прилітало від 30 до 50 керованих авіабомб. В ОТУВ “Харків” припустили, із чим пов’язане таке “пом’якшення” окупантів.
“Наразі ця тенденція (зменшення використання росіянами КАБів на Харківщині – Ред.) зберігається. Якщо за попередні періоди противник використовував по кілька десятків КАБів – від 30 до 50, то зараз ця кількість значно зменшилася. Так, вчора було всього два авіанальоти з використанням двох КАБів. У попередні дні так само було три – чотири авіаудари з використанням п’яти КАБів. Можна пов’язатися з тим, що противник використовує авіацію на більш важливих для нього ділянках, зокрема на Покровському напрямку або в Курській області. Можна також це пов’язати з тим, що завдяки діям, які здійснили кілька днів тому наші Сили оборони, було знищено кілька об’єктів аеродромної інфраструктури на території РФ. Було знищено склади ПММ, склади з боєприпасами, пошкоджені літаки… У противника значно зменшився цей ресурс, і він намагається його використовувати більш оптимально для себе“, – пояснив ймовірні причини в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.
Відсутність безперервних бомбардувань безумовно йде на користь Силам оборони на Харківському напрямку. За словами Саранцева, КАБи “доставляли дуже багато проблем”. Зокрема, під нескінченними ударами з неба захисники України не могли просуватися вперед і закріплюватися на нових позиціях.
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“Зараз більше можливостей, щоб ми могли просуватися, закріплюватися, робити певні переміщення з метою покращення тактичного становища. І зараз ми, звичайно, користуємося цією паузою”, – запевнив представник угруповання.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, кабы, новини Харкова, ОТГВ "Харьков", саранцев;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 21:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку останніми днями армія РФ застосовує по кілька КАБів на добу, завдаючи трьох-чотирьох авіаударів. Раніше за добу прилітало від 30 до 50 керованих авіабомб".