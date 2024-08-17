Ворог посилює штурмові групи на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”
Росіяни навіть на тлі наступу ЗСУ в Курській області не припиняють спроб “чіплятися за землю” на Харківському напрямку.
“У районі населеного пункту Глибоке противник провів перегрупування штурмових груп, здійснює розвідку маршрутів висування та проводить заходи логістичного забезпечення. Поблизу Липців ворог провів евакуаційні заходи, нарощує систему зв’язку та підсилює штурмові групи 3-го мотострілецького батальйону 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу. У Вовчанську окупанти налагоджують взаємодію підрозділів 4-ї добровольчої ровідувально-штурмової бригади та 1009-го мотострілецького полку“, – повідомила пресслужба ОТУВ “Харків” 17 серпня.
За добу на Харківському напрямку сталося 10 боїв. З початку цієї доби одна битва триває в районі Вовчанська.
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Втрати ворога (убитими та пораненими) за добу – 118 осіб. Також Сили оборони підбили та знищили 49 одиниць ворожої техніки, а саме: один танк, дві ББМ, шість артсистем, вісім автомобілів, вісім одиниць спецтехніки та 25 БПЛА. Знищено 48 укриттів окупантів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, глубокое, липцы, наступ, новини Харкова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни навіть на тлі наступу ЗСУ в Курській області не припиняють спроб “чіплятися за землю” на Харківському напрямку".