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Генштаб зафіксував понад 20 боїв на Харківщині за добу

Події 10:10   17.08.2024
Оксана Горун
Генштаб зафіксував понад 20 боїв на Харківщині за добу

Найбільш активно росіяни штурмують на Куп’янському напрямку – там сталося 12 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 17 серпня. Однак на півночі від Харкова також неспокійно.

“На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла дванадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки. Також агресор двічі атакував у бік Лозової”, – поінформував Генштаб.

Загалом за добу на фронті зафіксували 132 бойові зіткнення. Армія РФ вдарила по позиціях захисників України дев’ятьма ракетами, а також завдала 70 авіаударів.

Генштаб повідомив про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільш активно росіяни штурмують на Куп’янському напрямку – там сталося 12 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 17 серпня. Однак на півночі від Харкова також неспокійно".