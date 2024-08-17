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Генштаб зафиксировал более 20 боев на Харьковщине за сутки

Происшествия 10:10   17.08.2024
Оксана Горун
Генштаб зафиксировал более 20 боев на Харьковщине за сутки Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее активно россияне штурмуют на Купянском направлении — там произошло 12 боев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 августа. Однако на севере от Харькова также неспокойно.

«На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло двенадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой», — проинформировал Генштаб.

В целом за сутки на фронте зафиксировали 132 боевых столкновения. Армия РФ ударила по позициям защитников Украины девятью ракетами, а также нанесла 70 авиаударов.

Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наиболее активно россияне штурмуют на Купянском направлении — там произошло 12 боев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 августа. Однако на севере от Харькова также неспокойно".