Генштаб зафиксировал более 20 боев на Харьковщине за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Наиболее активно россияне штурмуют на Купянском направлении — там произошло 12 боев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 августа. Однако на севере от Харькова также неспокойно.
«На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло двенадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой», — проинформировал Генштаб.
В целом за сутки на фронте зафиксировали 132 боевых столкновения. Армия РФ ударила по позициям защитников Украины девятью ракетами, а также нанесла 70 авиаударов.
Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наиболее активно россияне штурмуют на Купянском направлении — там произошло 12 боев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 августа. Однако на севере от Харькова также неспокойно".