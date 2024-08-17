Генштаб зафиксировал более 20 боев на Харьковщине за сутки

Наиболее активно россияне штурмуют на Купянском направлении — там произошло 12 боев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 августа. Однако на севере от Харькова также неспокойно.

«На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло двенадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой», — проинформировал Генштаб.

В целом за сутки на фронте зафиксировали 132 боевых столкновения. Армия РФ ударила по позициям защитников Украины девятью ракетами, а также нанесла 70 авиаударов.

Генштаб сообщил о потерях врага.