ISW: пешком и на мотоциклах пытаются воевать ВС РФ на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 16 августа проинформировал, что продвижений у оккупантов на Харьковщине нет, однако попытки наступать они не прекращают.

«Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Старицы и Волчанска 15 и 16 августа, но подтвержденных успехов не добились», — проинформировали в ISW.

На Харьковском направлении оккупанты все чаще не только ходят в бой без бронетехники, но и обеспечивают логистику на своих двоих.

«Представитель Харьковской группы войск Украины полковник Виталий Саранцев заявил 16 августа, что только российские пехотные подразделения способны доставлять оружие и припасы на российские передовые позиции в Волчанске. Саранцев добавил, что российские войска могут использовать только автомобили для логистики в северном Волчанске и в настоящее время экспериментируют с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для логистической поддержки», — сообщили аналитики.

Также в Харьковской области продолжают фиксировать подразделения россиян на мотоциклах. Такие группы развертывают в районе Огурцово, сообщил ISW со ссылкой на данные ОТГВ «Харьков».

На Купянском направлении, несмотря на утверждения российских источников о неком продвижении в районе Песчаного, доказательств таких успехов захватчиков нет.