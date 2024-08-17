ISW: пішки та на мотоциклах намагаються воювати ЗС РФ на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 16 серпня поінформував, що просувань в окупантів на Харківщині немає, проте спроб наступати вони не припиняють.
“Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Стариці та Вовчанська 15 та 16 серпня, але підтверджених успіхів не досягли”, – поінформували в ISW.
На Харківському напрямку окупанти дедалі частіше не лише ходять у бій без бронетехніки, а й забезпечують логістику на своїх двох.
“Представник Харківської групи військ України полковник Віталій Саранцев заявив 16 серпня, що тільки російські піхотні підрозділи здатні доставляти зброю та припаси на російські передові позиції у Вовчанську. Саранцев додав, що російські війська можуть використовувати лише автомобілі для логістики у північному Вовчанську та зараз експериментують з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для логістичної підтримки”, – повідомили аналітики.
Читайте також: Жителів Куп’янська закликали менше пересуватися вулицями: причина
Також у Харківській області продовжують фіксувати підрозділи росіян на мотоциклах. Такі групи розгортають у районі Огірцевого, повідомив ISW із посиланням на дані ОТУВ “Харків”.
На Куп’янському напрямку, попри твердження російських джерел про деяке просування в районі Піщаного, доказів таких успіхів загарбників немає.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, купянское направление, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: пішки та на мотоциклах намагаються воювати ЗС РФ на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 07:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 16 серпня поінформував, що просувань в окупантів на Харківщині немає, проте спроб наступати вони не припиняють".