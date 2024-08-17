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ISW: пішки та на мотоциклах намагаються воювати ЗС РФ на Харківщині

Події 07:40   17.08.2024
Оксана Горун
ISW: пішки та на мотоциклах намагаються воювати ЗС РФ на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 16 серпня поінформував, що просувань в окупантів на Харківщині немає, проте спроб наступати вони не припиняють.

“Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Стариці та Вовчанська 15 та 16 серпня, але підтверджених успіхів не досягли”, – поінформували в ISW.

На Харківському напрямку окупанти дедалі частіше не лише ходять у бій без бронетехніки, а й забезпечують логістику на своїх двох.

“Представник Харківської групи військ України полковник Віталій Саранцев заявив 16 серпня, що тільки російські піхотні підрозділи здатні доставляти зброю та припаси на російські передові позиції у Вовчанську. Саранцев додав, що російські війська можуть використовувати лише автомобілі для логістики у північному Вовчанську та зараз експериментують з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для логістичної підтримки”, – повідомили аналітики.

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Також у Харківській області продовжують фіксувати підрозділи росіян на мотоциклах. Такі групи розгортають у районі Огірцевого, повідомив ISW із посиланням на дані ОТУВ “Харків”.

На Куп’янському напрямку, попри твердження російських джерел про деяке просування в районі Піщаного, доказів таких успіхів загарбників немає.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 16 серпня поінформував, що просувань в окупантів на Харківщині немає, проте спроб наступати вони не припиняють".