Мешканців Куп’янська закликали менше пересуватися вулицями: причина
Армія РФ активно застосовує FPV-дрони по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«Позавчора було сім «прильотів» FPV-дронів, і вони всі летіли по цивільному населенню. Це створює проблеми. Ми на них реагуємо. Закликаємо населення без необхідності не рухатися вулицями. Є такий маршрут, де ми розуміємо, що ці FPV-дрони постійно літають і постійно несуть загрозу», – зазначив Канашевич.
Крім цього, ЗС РФ майже щодня обстрілює громаду КАБами.
«Ворог тисне в напрямку населеного пункту Піщане. І не залишає свої спроби в районі населеного пункту Синьківка. Тримають свої позиції ЗСУ. Є ще одна проблема – це те, що ворог постійно б’є по переправах по річці Оскіл. Ми постійно їх відновлюємо», – додав Канашевич.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрони, жители, КАБ, канашевич, куп'янск, удар, улицы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ активно застосовує FPV-дрони по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".