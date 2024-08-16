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Мешканців Куп’янська закликали менше пересуватися вулицями: причина

Суспільство 12:18   16.08.2024
Вікторія Яковенко
Мешканців Куп’янська закликали менше пересуватися вулицями: причина скриншот

Армія РФ активно застосовує FPV-дрони по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Позавчора було сім «прильотів» FPV-дронів, і вони всі летіли по цивільному населенню. Це створює проблеми. Ми на них реагуємо. Закликаємо населення без необхідності не рухатися вулицями. Є такий маршрут, де ми розуміємо, що ці FPV-дрони постійно літають і постійно несуть загрозу», – зазначив Канашевич.

Крім цього, ЗС РФ майже щодня обстрілює громаду КАБами.

«Ворог тисне в напрямку населеного пункту Піщане. І не залишає свої спроби в районі населеного пункту Синьківка. Тримають свої позиції ЗСУ. Є ще одна проблема – це те, що ворог постійно б’є по переправах по річці Оскіл. Ми постійно їх відновлюємо», – додав Канашевич.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 12:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ активно застосовує FPV-дрони по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".