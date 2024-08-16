Жителей Купянска призвали меньше передвигаться по улицам: причина
Армия РФ активно применяет FPV-дроны по городу Купянск в Харьковской области, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Позавчера было семь «прилетов» FPV-дронов, и все они летели по гражданскому населению. Это создает проблемы. Мы на них реагируем. Призываем население без необходимости не передвигаться по улицам. Есть такой маршрут, где мы понимаем, что эти FPV-дроны постоянно летают и постоянно представляют угрозу», — отметил Канашевич.
Кроме этого, ВС РФ почти ежедневно обстреливает громаду КАБами.
«Враг давит в направлении населенного пункта Песчаное. И не оставляет своих попыток в районе населенного пункта Синьковка. Держат свои позиции ВСУ. Есть еще одна проблема – это то, что враг постоянно бьет по переправам по реке Оскол. Мы постоянно их восстанавливаем», — добавил Канашевич.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрони, дроны, жители, КАБ, канашевич, купянск, удар, улицы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ активно применяет FPV-дроны по городу Купянск в Харьковской области, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".