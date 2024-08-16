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Военные РФ вновь продвинулись вблизи Песчаного на Харьковщине — DeepState

Политика 07:12   16.08.2024
Елена Нагорная
Военные РФ вновь продвинулись вблизи Песчаного на Харьковщине — DeepState

О дальнейшем продвижении войск РФ возле села Песчаное Купянского района Харьковской области сообщил проект DeepState.

Захваченной аналитики обозначили территорию к северо-западу от села.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска 15 августа продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Напомним, в сводке за 11 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении войск РФ на запад от Новоселовского на Купянском направлении. Также 11 августа о захвате оккупантами территорий возле села Песчаное информировал проект DeepState. 13 августа DeepState вновь написал о продвижении противника в районе Песчаного. Начальник ХОВА Олег Синегубов 14 августа прокомментировал эти данные так: «По сегодняшней официальной информации, никаких потерь позиций нашими войсками не допущено».

Читайте также: Враг отошел от Сотницкого Казачка, на Купянщине потерь позиций нет — Синегубов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 07:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О дальнейшем продвижении войск РФ возле села Песчаное Купянского района Харьковской области сообщил проект DeepState.".