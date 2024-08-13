DeepState: ВС РФ продвинулись у Песчаного на Харьковщине, СОУ — у Стельмаховки
О продвижении российских военных возле села Песчаное Купянского района Харьковской области сообщил проект DeepState.
В то же время, отметили аналитики, в этом районе есть успехи у Сил обороны, которые отбросили противника вблизи села Стельмаховка Луганской области.
Напомним, в сводке за 11 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении войск РФ на запад от Новоселовского на Купянском направлении. Также 11 августа о захвате оккупантами территорий возле села Песчаное информировал проект DeepState.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: DeepState, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 15:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении российских военных возле села Песчаное Купянского района Харьковской области сообщил проект DeepState.".