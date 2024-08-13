DeepState: ВС РФ продвинулись у Песчаного на Харьковщине, СОУ — у Стельмаховки

О продвижении российских военных возле села Песчаное Купянского района Харьковской области сообщил проект DeepState.

В то же время, отметили аналитики, в этом районе есть успехи у Сил обороны, которые отбросили противника вблизи села Стельмаховка Луганской области.

Напомним, в сводке за 11 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении войск РФ на запад от Новоселовского на Купянском направлении. Также 11 августа о захвате оккупантами территорий возле села Песчаное информировал проект DeepState.