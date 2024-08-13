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DeepState: ВС РФ продвинулись у Песчаного на Харьковщине, СОУ — у Стельмаховки

Общество 15:00   13.08.2024
Елена Нагорная
DeepState: ВС РФ продвинулись у Песчаного на Харьковщине, СОУ — у Стельмаховки

О продвижении российских военных возле села Песчаное Купянского района Харьковской области сообщил проект DeepState.

В то же время, отметили аналитики, в этом районе есть успехи у Сил обороны, которые отбросили противника вблизи села Стельмаховка Луганской области.

Напомним, в сводке за 11 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении войск РФ на запад от Новоселовского на Купянском направлении. Также 11 августа о захвате оккупантами территорий возле села Песчаное информировал проект DeepState.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 15:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении российских военных возле села Песчаное Купянского района Харьковской области сообщил проект DeepState.".