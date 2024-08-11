DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине

Оккупанты продвинулись возле села Песчаное Купянского района Харьковской области, информирует проект DeepState.

Как отмечают аналитики, захватчики пытаются окружить часть позиций Сил обороны возле Песчаного и села Стельмаховка на Луганщине.

Целью противника является выход на высоты севернее Песчаного, что даст ему новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку, объясняют в DeepState.