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DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине

Общество 09:33   11.08.2024
Елена Нагорная
DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине

Оккупанты продвинулись возле села Песчаное Купянского района Харьковской области, информирует проект DeepState.

Как отмечают аналитики, захватчики пытаются окружить часть позиций Сил обороны возле Песчаного и села Стельмаховка на Луганщине.

Целью противника является выход на высоты севернее Песчаного, что даст ему новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку, объясняют в DeepState.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 09:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продвинулись возле села Песчаное Купянского района Харьковской области, информирует проект DeepState.".