DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине
Оккупанты продвинулись возле села Песчаное Купянского района Харьковской области, информирует проект DeepState.
Как отмечают аналитики, захватчики пытаются окружить часть позиций Сил обороны возле Песчаного и села Стельмаховка на Луганщине.
Целью противника является выход на высоты севернее Песчаного, что даст ему новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку, объясняют в DeepState.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: DeepState, песчаное, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 09:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продвинулись возле села Песчаное Купянского района Харьковской области, информирует проект DeepState.".