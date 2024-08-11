Шесть боев на севере Харьковщины и авиаудар по приграничью — сводка Генштаба

Шесть боестолкновений произошло за минувшие сутки на севере Харьковщины, все — в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

Также агрессор нанес авиаудар в районе Казачьей Лопани.

На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло десяти. Силы обороны отбили все штурмы у Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.

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