Ночью военные РФ ударили по Дому детского творчества в Золочеве на Харьковщине
Фото: Telegram Олега Синегубова
В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Дому детского и юношеского творчества в поселке Золочев Богодуховского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания. Информация о пострадавших не поступала», — информирует Синегубов.
Фото: Telegram Олега Синегубова
Фото: Telegram Олега Синегубова
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, обстрел, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 07:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Дому детского и юношеского творчества в поселке Золочев Богодуховского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".