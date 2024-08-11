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Ночью военные РФ ударили по Дому детского творчества в Золочеве на Харьковщине

Происшествия 07:22   11.08.2024
Елена Нагорная
Ночью военные РФ ударили по Дому детского творчества в Золочеве на Харьковщине Фото: Telegram Олега Синегубова

В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Дому детского и юношеского творчества в поселке Золочев Богодуховского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания. Информация о пострадавших не поступала», — информирует Синегубов.


Фото: Telegram Олега Синегубова


Фото: Telegram Олега Синегубова

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 07:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Дому детского и юношеского творчества в поселке Золочев Богодуховского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".