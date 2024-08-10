РФ меньше применяет КАБы, но активнее бьет FPV-дронами – глава Купянщины
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Ситуация в Купянском районе на Харьковщине – сложная. За неделю погибли два человека, восемь – пострадали, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Враг как обстреливал, так и продолжает обстреливать все населенные пункты и применяет для этого все имеющиеся у него средства. За последние дни немного уменьшилось напряжение в результате обстрелов с применением КАБов. Но мы видим значительное усиление обстрелов с применением FPV-дронов. За последние 10 дней каждый день эти дроны поражают и авто, и есть поврежденные дома. Все населенные пункты, расположенные вдоль линии столкновения, или чуть дальше, как город Купянск – они под обстрелами. Эти обстрелы хаотичны, несистемные», — отметил Канашевич.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрон, кабы, канашевич, Купянщина, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 19:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянском районе на Харьковщине – сложная. За неделю погибли два человека, восемь – пострадали, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".