Live
  • Сб 10.08.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

РФ меньше применяет КАБы, но активнее бьет FPV-дронами – глава Купянщины

Общество 19:10   10.08.2024
Виктория Яковенко
РФ меньше применяет КАБы, но активнее бьет FPV-дронами – глава Купянщины скриншот

Ситуация в Купянском районе на Харьковщине – сложная. За неделю погибли два человека, восемь – пострадали, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Враг как обстреливал, так и продолжает обстреливать все населенные пункты и применяет для этого все имеющиеся у него средства. За последние дни немного уменьшилось напряжение в результате обстрелов с применением КАБов. Но мы видим значительное усиление обстрелов с применением FPV-дронов. За последние 10 дней каждый день эти дроны поражают и авто, и есть поврежденные дома. Все населенные пункты, расположенные вдоль линии столкновения, или чуть дальше, как город Купянск – они под обстрелами. Эти обстрелы хаотичны, несистемные», — отметил Канашевич.

Читайте также: Удар КАБ по Харьковщине: количество жертв возросло

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
08.08.2024, 13:18
Тело 17-летней девушки нашли в общежитии на Харьковщине, где произошел пожар
Тело 17-летней девушки нашли в общежитии на Харьковщине, где произошел пожар
10.08.2024, 19:18
Главные новости Харькова 10 августа: обстрелы – погибшие и пострадавшие, фронт
Главные новости Харькова 10 августа: обстрелы – погибшие и пострадавшие, фронт
10.08.2024, 19:21
Диван горел в квартире в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину (фото)
Диван горел в квартире в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину (фото)
10.08.2024, 18:00
Удар КАБ по Харьковщине: количество жертв возросло
Удар КАБ по Харьковщине: количество жертв возросло
10.08.2024, 13:02
Облачно, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 11 августа
Облачно, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 11 августа
10.08.2024, 20:37

Новости по теме:

13:18
На Харьковщине ПВО пограничников уничтожила ударный дрон РФ (видео)
11:04
По автобусу с людьми ударили россияне на Харьковщине: много раненых
12:23
Болвинов заявил о новой тактике обстрелов Харьковщины
16:25
Четыре человека пострадали из-за удара FPV-дрона по приграничью Харьковщины
14:44
Пикап РФ с продуктами, пересекший госграницу под Харьковом, сожгли (видео)

Вы читали новость: «РФ меньше применяет КАБы, но активнее бьет FPV-дронами – глава Купянщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 19:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянском районе на Харьковщине – сложная. За неделю погибли два человека, восемь – пострадали, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".