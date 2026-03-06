Двух жителей Купянска удалось эвакуировать в Харьков – Канашевич

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич рассказал, что эвакуированные – родом из Двуречанского района.

Их вывозили военные совместно с сотрудниками СБУ.

«В настоящее время эвакуированные переданы эвакуационному волонтерскому экипажу и направляются в город Харьков, где получат всю необходимую первичную помощь», – добавил Канашевич.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что копы окрыли дело против женщины, прятавшей детей от эвакуации под Купянском. Следователи устанавливают обстоятельства пребывания женщины с двумя малолетними детьми в селе Новоосиново на Купянщине, который подвергся вражескому обстрелу. 20 февраля в этом селе в результате авиаударов россиян погиб муж эвакуированной женщины и еще одна местная жительница. А тяжело раненую женщину вместе с двумя детьми, старшая также получила тяжелые травмы, эвакуировали из села. Ранее СМИ сообщали, что женщина с детьми не выезжала из села из-за скрывавшегося от мобилизации мужа. В настоящее время мать детей находится в больнице.