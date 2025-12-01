СБУ и СОУ смогли вывезти людей из центральной части Купянска – Канашевич

Подробности эвакуации рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

По его информации, Служба безопасности Украины совместно с украинскими военными вывезли жителей Купянска на безопасные территории.

«Волонтерские группы доставили тринадцать жителей района в город Харьков, где им будет предоставлена ​​вся необходимая первичная помощь», – уточнил Канашевич.

Напомним, накануне в Институте изучения войны сообщали о незначительном продвижении россиян на Купянщине. Так, по данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Петропавловки (восточнее Купянска) во время механизированного штурма. Утром 1 декабря в Генштабе ВСУ проинформировали, что на Купянском направлении в течение суток боев не было.