СБУ и СОУ смогли вывезти людей из центральной части Купянска – Канашевич
Подробности эвакуации рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
По его информации, Служба безопасности Украины совместно с украинскими военными вывезли жителей Купянска на безопасные территории.
«Волонтерские группы доставили тринадцать жителей района в город Харьков, где им будет предоставлена вся необходимая первичная помощь», – уточнил Канашевич.
Напомним, накануне в Институте изучения войны сообщали о незначительном продвижении россиян на Купянщине. Так, по данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Петропавловки (восточнее Купянска) во время механизированного штурма. Утром 1 декабря в Генштабе ВСУ проинформировали, что на Купянском направлении в течение суток боев не было.
1 декабря 2025 в 10:47