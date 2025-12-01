Live

Четверо пострадавших: чем била РФ по региону, сообщил Синегубов

Происшествия 08:51   01.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В утренней сводке за 1 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских атак на Харьковщине.

«В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадали 36-летний и 39-летний мужчины; в с. Мартовое Печенежской громады пострадали 47-летняя и 74-летняя женщины. Также медики оказали помощь 38-летнему мужчине, который получил травмы в результате взрыва неизвестного предмета в г. Купянск 26 октября», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

  • три КАБа;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре fpv-дрона;
  • пять БпЛА (тип устанавливается).

«Богодуховском районе повреждены пять многоквартирных домов, энергосети (с. Одноробовка), два частных дома, электросети (с. Константиновка), два автомобиля (пос. Золочев), два частных дома, хозяйственные сооружения, электросети, два автомобиля (с. Клиновая-Новоселовка), – пишет начальник ХОВА.

В Харьковском районе из-за обстрелов повреждено авто, а в Чугуевском – частные дома и склады.

Читайте также: Где было труднее всего на фронте, рассказали в Генштабе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
01.12.2025, 08:51

Если вам интересна новость: «Четверо пострадавших: чем била РФ по региону, сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина