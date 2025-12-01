Live

Где было труднее всего на фронте, рассказали в Генштабе

Украина 08:11   01.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 1 декабря в Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение суток в Харьковской области было три боя. 

Враг атаковал трижды на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Синельниково.

Тем временем на Купянском – россияне не штурмовали позиции СОУ.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дрона-камикадзе», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
01.12.2025, 08:11

