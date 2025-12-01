Где было труднее всего на фронте, рассказали в Генштабе
Утром 1 декабря в Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение суток в Харьковской области было три боя.
Враг атаковал трижды на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Синельниково.
Тем временем на Купянском – россияне не штурмовали позиции СОУ.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дрона-камикадзе», – уточнили в Генштабе.
Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:
Читайте также: Целый день оккупанты били по Золочевщине (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где было труднее всего на фронте, рассказали в Генштабе», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 08:11;