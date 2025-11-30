Live

Целый день оккупанты били по Золочевщине (фото)

Происшествия 20:55   30.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Целый день оккупанты били по Золочевщине (фото)

Об атаках россиян сегодня, 30 ноября, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. По его данным первые «прилеты» по Золочевщине зафиксировали около 12:00.

Тогда в течение 20 минут артиллерией и FPV-дронами враг бил по селу Одноробовка. В результате атак повреждены пять многоэтажек энерго- и газосети. Пострадавших в результате обстрелов нет.

«Специалисты и местные волонтеры восстанавливают инфраструктуру и консервируют разрушения», – уточнил Коваленко.

Около 13:00 досталось и Золочеву. В результате ударов поврежден автокран и грузовик.

Обстрел Золочевщины 30 ноября 2025
Фото: Виктор Коваленко

Уже вечером, около 16:00 FPV-дроны россиян полетели на Клиновую-Новоселовку. Повреждены два частных дома, хозпостройки, энергосети и авто. Информации о пострадавших также нет, добавил Коваленко.

Читайте также: Двое харьковчан ехали в Казачью Лопань и попали под удар дрона (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
30.11.2025, 17:37
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове
30.11.2025, 14:17
Двое харьковчан ехали в Казачью Лопань и попали под удар дрона (дополнено)
Двое харьковчан ехали в Казачью Лопань и попали под удар дрона (дополнено)
30.11.2025, 15:07
На Харьковщине ограничили движение поездов: изменения в маршрутах
На Харьковщине ограничили движение поездов: изменения в маршрутах
30.11.2025, 11:23
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
30.11.2025, 06:00
Целый день оккупанты били по Золочевщине (фото)
Целый день оккупанты били по Золочевщине (фото)
30.11.2025, 20:55

Новости по теме:

09.02.2025
Коваленко: с начала февраля враг ударил по Золочевщине КАБами уже 25 раз
23.01.2025
КАБы атаковали Золочевщину: что известно о «прилетах»
06.01.2025
На Золочевщине возле мест «прилетов» работали газовики – Коваленко о ситуации
02.01.2025
Более 70 раз ударили россияне КАБами по Золочевщине в течение месяца
05.12.2024
Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Целый день оккупанты били по Золочевщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2025 в 20:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По его данным первые «прилеты» по Золочевщине зафиксировали около 12:00.".