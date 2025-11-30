Целый день оккупанты били по Золочевщине (фото)
Об атаках россиян сегодня, 30 ноября, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. По его данным первые «прилеты» по Золочевщине зафиксировали около 12:00.
Тогда в течение 20 минут артиллерией и FPV-дронами враг бил по селу Одноробовка. В результате атак повреждены пять многоэтажек энерго- и газосети. Пострадавших в результате обстрелов нет.
«Специалисты и местные волонтеры восстанавливают инфраструктуру и консервируют разрушения», – уточнил Коваленко.
Около 13:00 досталось и Золочеву. В результате ударов поврежден автокран и грузовик.
Уже вечером, около 16:00 FPV-дроны россиян полетели на Клиновую-Новоселовку. Повреждены два частных дома, хозпостройки, энергосети и авто. Информации о пострадавших также нет, добавил Коваленко.
