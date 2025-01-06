На Золочевщине возле «прилетов» работали газовики – Коваленко о ситуации
С начала года, за шесть дней, по территории Золочевской громады на Харьковщине ударили 14 КАБов. Обстрелы фиксируют почти каждый день, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
«Особенно приграничья. В приграничных старостинских округах постоянно удары идут FPV-дронами. За два дня сгорели два дома, энерго и газсети, оборудование мобильной связи. Активизировались обстрелы артиллерии. Однако КАБы – это главное оружие, которое очень опасно», — заявил Коваленко.
В частности, сегодня, 6 января, утром враг обстрелял из РСЗО село Орешанка, затем туда же «прилетели» КАБы.
«На сегодня у нас около шести домов, которые получили повреждения. Газовые сети перебиты, энергосети. Специалисты выехали, работают. Кстати, рядом возле ударов работала бригада газовиков, которые локазизовывали газсети, которые были в пятницу повреждены. Никто не пострадал», — рассказал Коваленко.
Он также отметил, что некоторые люди выезжают из громады. Однако, когда становится «тише» большинство — возвращаются. По данным Коваленко, до 24 февраля 2022-го в громаде жили 28 тысяч человек, сейчас — 21 тысяча.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Золочевщина, КАБ, коваленко, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года, за шесть дней, по территории Золочевской громады на Харьковщине ударили 14 КАБов. Обстрелы фиксируют почти каждый день.".