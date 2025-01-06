Почти полчаса враг бил из РСЗО по Золочевщине – последствия (фото)
Фото: «Зоря»
Об утренних ударах по Золочевщине сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Зоря».
Обстрел начался в 09:15 и длился до 09:40, уточнил Коваленко. Россияне били из РСЗО «Торнадо» около села Орешанка Золочевской громады.
«По предварительной информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко повреждены три частных дома, хозяйственные сооружения, газо- и энергосети», – пишет «Зоря».
Информации о пострадавших на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 10:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об утренних ударах по Золочевщине сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Зоря».".