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Почти полчаса враг бил из РСЗО по Золочевщине – последствия (фото)

Происшествия 10:57   06.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти полчаса враг бил из РСЗО по Золочевщине – последствия (фото) Фото: «Зоря»

Об утренних ударах по Золочевщине сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Зоря».

Фото: «Зоря»

Обстрел начался в 09:15 и длился до 09:40, уточнил Коваленко. Россияне били из РСЗО «Торнадо» около села Орешанка Золочевской громады.

«По предварительной информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко повреждены три частных дома, хозяйственные сооружения, газо- и энергосети», – пишет «Зоря».

Фото: «Зоря»

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 10:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об утренних ударах по Золочевщине сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Зоря».".