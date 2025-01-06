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Майже пів години ворог бив із РСЗВ по Золочівщині – наслідки (фото)

Події 10:57   06.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже пів години ворог бив із РСЗВ по Золочівщині – наслідки (фото) Фото: “Зоря”

Про ранкові удари по Золочівщині повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє “Зоря”.

Фото: “Зоря”

Обстріл розпочався о 09:15 та тривав до 09:40, уточнив Коваленко. Росіяни били із РСЗВ “Торнадо” біля села Орішанка Золочівської громади.

За попередньою інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка пошкоджено три приватних будинки, господарські споруди, газо- та енергомережі“, – пише “Зоря”.

Фото: “Зоря”

Інформації про постраждалих наразі немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 10:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ранкові удари по Золочівщині повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє “Зоря”.".