Майже пів години ворог бив із РСЗВ по Золочівщині – наслідки (фото)
Фото: “Зоря”
Про ранкові удари по Золочівщині повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє “Зоря”.
Обстріл розпочався о 09:15 та тривав до 09:40, уточнив Коваленко. Росіяни били із РСЗВ “Торнадо” біля села Орішанка Золочівської громади.
“За попередньою інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка пошкоджено три приватних будинки, господарські споруди, газо- та енергомережі“, – пише “Зоря”.
Інформації про постраждалих наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 10:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ранкові удари по Золочівщині повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє “Зоря”.".