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РФ побудувала систему резервів так, щоб регулярно наступати на Харківщині

Фронт 10:34   06.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ побудувала систему резервів так, щоб регулярно наступати на Харківщині скріншот

Про ситуацію на Харківському напрямку, а також, чому РФ може постійно наступати в області, розповів в етері “Суспільне. Студія” прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.

Він констатував, що кожен день на Харківському напрямку – важкий. Усе через постійні штурми росіян, які ворог може реалізовувати завдяки постійній ротації та своєчасному поповненню БК.

“Це вже триває багато місяців – такі постійні піхотні штурми з використанням FPV, плюс, артилерія, плюс, КАБ. Що, звісно, ​​у довгостроковій перспективі – дуже важко”, – сказав Бородін.

Також він розповів, що відбувається на ділянці державного кордону на півночі Харківщини, яку контролюють ЗСУ.

Наразі ситуація стабільна. Штурмові дії, як і у нас, знаходяться у щоденному плані. Менше механізованих штурмів наразі – більше піхотна складова працює. І, знову ж таки, погода дуже впливає, тому що інколи дні бувають такі, що неможливо використовувати розвіддрони і ворог наосліп працює. Але з боку ворога, попри те, що в них “очей” немає – вони все одно наступають. У них побудована така система оцих резервів – максимально системна і антигуманна. І таким чином у них можливість наступів є не те щоб щогодинно, але декілька раз на діб”, – додав речник.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 10:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку, а також, чому РФ може постійно наступати в області, розповів прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.".