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Що відомо про просування РФ на Куп’янському й Борівському напрямку: дані ISW

Україна 07:35   06.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що відомо про просування РФ на Куп’янському й Борівському напрямку: дані ISW

Про зміни на лінії фронту на Харківщині розповіли у зведенні 6 січня в Інституті вивчення війни (ISW).

Росіяни продовжують атакувати на Куп’янському напрямку. І хоча російський блогер стверджував, що ЗС РФ змогли просунутися в районі Западного, аналітики не змогли знайти цьому підтвердження.

“Голова Куп’янської міськадміністрації Андрій Беседін 4 січня заявив, що російські війська завдають ударів з плануючих бомб, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та безпілотників по Куп’янську і, що лінія фронту знаходиться приблизно за два кілометри від центру міста”, – зазначили в ISW.

Також в Інституті вивчення війни заявили, що окупанти все ж таки змогли захопити частину територій на Борівському напрямку.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня, свідчать про те, що російські сили нещодавно просунулися в полях на північний захід від Лозової (на північний схід від Борової) під час механізованого штурму, приблизно розміром із роту”, – пишуть аналітики.

Ситуація на півночі Харківщини, попри регулярні штурми ворога, залишилася без змін. Водночас, за даними ЗСУ, росіяни зміцнюють свої позиції у районі Вовчанська.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Що відомо про просування РФ на Куп’янському й Борівському напрямку: дані ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 07:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на лінії фронту на Харківщині розповіли у зведенні 6 січня в Інституті вивчення війни (ISW).".