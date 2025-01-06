Що відомо про просування РФ на Куп’янському й Борівському напрямку: дані ISW
Про зміни на лінії фронту на Харківщині розповіли у зведенні 6 січня в Інституті вивчення війни (ISW).
Росіяни продовжують атакувати на Куп’янському напрямку. І хоча російський блогер стверджував, що ЗС РФ змогли просунутися в районі Западного, аналітики не змогли знайти цьому підтвердження.
“Голова Куп’янської міськадміністрації Андрій Беседін 4 січня заявив, що російські війська завдають ударів з плануючих бомб, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та безпілотників по Куп’янську і, що лінія фронту знаходиться приблизно за два кілометри від центру міста”, – зазначили в ISW.
Також в Інституті вивчення війни заявили, що окупанти все ж таки змогли захопити частину територій на Борівському напрямку.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня, свідчать про те, що російські сили нещодавно просунулися в полях на північний захід від Лозової (на північний схід від Борової) під час механізованого штурму, приблизно розміром із роту”, – пишуть аналітики.
Ситуація на півночі Харківщини, попри регулярні штурми ворога, залишилася без змін. Водночас, за даними ЗСУ, росіяни зміцнюють свої позиції у районі Вовчанська.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на лінії фронту на Харківщині розповіли у зведенні 6 січня в Інституті вивчення війни (ISW).".