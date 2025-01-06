Что известно о продвижении РФ на Купянском и Боровском направлении: данные ISW
Об изменении на линии фронта на Харьковщине рассказали в сводке 6 января в Институте изучения войны (ISW).
Россияне продолжают атаковать на Купянском направлении. И хотя российский блогер утверждал, что ВС РФ смогли продвинуться в районе Западного, аналитики не смогли найти этому подтверждений.
«Глава Купянской горадминистрации Андрей Беседин 4 января заявил, что российские войска наносят удары с планирующих бомб, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и беспилотников по Купянску и, что линия фронта находится примерно в двух километрах от центра города», – отметили в ISW.
Также в Институте изучения войны заявили, что россияне все же смогли захватить часть территорий на Боровском направлении.
«Геолокационные кадры, опубликованные 4 января, свидетельствуют о том, что российские силы недавно продвинулись в полях к северо-западу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой) во время механизированного штурма примерно размером с роту», – пишут аналитики.
Ситуация на севере Харьковщины, несмотря на регулярные штурмы врага, осталась без изменений. В то же время, по данным ВСУ, россияне укрепляют свои позиции в районе Волчанска.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменении на линии фронта на Харьковщине рассказали в сводке 6 января в Институте изучения войны (ISW).".