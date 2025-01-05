Здача Куп’янська це реальна перспектива, заявив у відео військовий експерт
Про ситуацію на фронті біля Куп’янська, оборону Балаклії та Ізюма в ефірі Radio NV розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар.
Олег Синєгубов, який раніше заявив про будівництво кругової оборони біля Балаклії та Куп’янська робить абсолютно правильні речі, тому що готуватись треба наперед, а не коли ворог вже підступив, а ми тоді шукаємо, де наші фортифікації, зазначив Євген Дикий.
«Набагато краще, щоб ця фортифікація була дарма накопана і ніколи не знадобилась, а ніж навпаки, ворог підійде і тільки тоді ми почнемо її копати. Ви розумієте, що якщо йдеться по кругову оборону Ізюма і Балаклії, це означає, що здача Куп’янська розглядається як абсолютно реальна перспектива. Зараз за Куп’янськ рубаються, а рубаються, до речі, не менш жорстко, ніж за Покровськ, хоча чомусь набагато меншу увагу у цьому приділяють. Але якщо вже говорять про Ізюм і Балаклію, то це цілком допускають варіант, що росіяни беруть Куп’янськ, що росіяни переходять таки Оскіл, що нам не вдається утримати цю лінію оборони. Це дуже погано. Бо Куп’янськ в такому разі може стати першим українським містом, яке вдруге потрапить під окупацію за цю війну», – підбив підсумки військовий експерт.
Раніше, у 2022 році Куп’янськ, Ізюм, Балаклія вже пережили російську окупацію.
Причини, чому Балаклія та Ізюм знову під загрозою окупації – у тому, як пройшли 2 роки в українському тилу після звільнення цих міст.
«Саме український тил, який старанно зриває мобілізацію, винний, що нам треба розглядати варіанти оборони Балаклії, Ізюма і Запоріжжя. Це прямий результат того, що на фронті зараз набагато менше наших захисників і захисниць, аніж було рік чи два тому. Тому що вони поступово вибувають. Це не йдеться про величезні втрати саме вбитими, але, вибачте, є купа поранених, є купа тих, що захворіли, просто вже здоров’я не витягує. Тобто вони вибувають, а ми тим часом набираємо в півтора-два рази менше, аніж на цей самий час є санітарні втрати. Таким чином, наша армія поступово тане з кожним тижнем, а ми в тилу далі воюємо проти ТЦК, розганяємо відосики про бусифікацію і ховаємся від повісток. Тому росіяни переходять зараз у Оскіл і доводиться готуватися до оборони Ізюми і Балаклії. Але, знову ж таки, ключове питання, а хто, власне, їх буде обороняти?» – задається питанням військовий експерт.
Відео: Radio NV
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Ізюм, Балаклія, Евгений Дикий, куп'янск, оборона, фортификационные сооружения, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 13:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті біля Куп’янська, оборону Балаклії та Ізюма в ефірі Radio NV розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. ".