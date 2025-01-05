Четверо постраждалих через удар «Шахеда» та пожежу на Харківщині

Сьогодні, 5 січня, росіяни вночі вдарили дроном по селу Краснокутськ на Харківщині, повідомили у Нацполіції.

05 січня, 01:45 впав БПЛА «Герань». Внаслідок вибуху пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Серед постраждалих дві жінки 59 та 77 років, чоловік 33 роки. У них гостра реакція на стрес. Допомогу надали на місці.

О 07:22 сталася побутова пожежа у селищі Нова Водолага Харківського району, повідомили у ДСНС у Харківській області.

В квартирі на другому поверсі 2-поверхівки горіли домашні речі та меблі на площі 4 м₂. Вогонь вдалося приборкати о 08:05. Постраждала 23-річна дівчина. Причину загоряння встановлюють.

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