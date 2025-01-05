Шестеро людей постраждали під час пожежі на Харківщині
128 людей врятували у психоневрологічному інтернаті міста Південне, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Пожежа сталася вночі 4 грудня о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату.
Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання 2 м₂. Під час пожежі постраждали 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом.
Усіх постраждалих ушпиталили. Працівники закладу та співробітники ДСНС врятували 128 людей.
О 22:30 пожежу ліквідували.
Причини загоряння встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 09:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "128 людей врятували у психоневрологічному інтернаті міста Південне, повідомили у ДСНС у Харківській області.".