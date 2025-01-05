Шестеро людей постраждали під час пожежі на Харківщині

128 людей врятували у психоневрологічному інтернаті міста Південне, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Пожежа сталася вночі 4 грудня о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату.

Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання 2 м₂. Під час пожежі постраждали 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом.

Усіх постраждалих ушпиталили. Працівники закладу та співробітники ДСНС врятували 128 людей.

О 22:30 пожежу ліквідували.

Причини загоряння встановлюють.