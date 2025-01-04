Стелу на честь Харківських дивізій не демонтуватимуть: деколонізатори обурені
Стелу у вигляді п’ятикутної зірки на вулиці Харківських Дивізій у Харкові не демонтуватимуть, йдеться у відповіді департаменту культури та туризму ХОВА.
У департаменті роз’яснили, що стела згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 14 січня 2021 року є пам’яткою історії місцевого значення.
Також департамент звернувся до Українського інституту національної пам’яті, щоб його фахівці роз’яснили, чи підпадає стела під дію закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».
В УІНП відповіли, що пам’ятник пов’язаний з опором та вигнанням нацистських окупантів з України та не містить обмежень, встановлених чинним законодавством.
Документ: «Деколонізація. Україна»
Активісти проєкту «Деколонізація. Україна» не погоджуються з рішенням зберегти стелу.
«Цікаво, а з яких пір зображення радянського солдата у будьонівці перестало підпадати під дію закону про декомунізацію?… Як цей совковий крінж можна далі зберігати в публічному просторі Харкова? Під цією зіркою жодної могили немає. А до реєстру пам’яток її внесли у 2021 році», — обурюються деколонізатори.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, новини Харкова, стела;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стелу у вигляді п’ятикутної зірки на вулиці Харківських Дивізій у Харкові не демонтуватимуть, йдеться у відповіді департаменту культури та туризму ХОВА.".