Стелу на честь Харківських дивізій не демонтуватимуть: деколонізатори обурені

Стелу у вигляді п’ятикутної зірки на вулиці Харківських Дивізій у Харкові не демонтуватимуть, йдеться у відповіді департаменту культури та туризму ХОВА.

У департаменті роз’яснили, що стела згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 14 січня 2021 року є пам’яткою історії місцевого значення.

Також департамент звернувся до Українського інституту національної пам’яті, щоб його фахівці роз’яснили, чи підпадає стела під дію закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».

В УІНП відповіли, що пам’ятник пов’язаний з опором та вигнанням нацистських окупантів з України та не містить обмежень, встановлених чинним законодавством.

Документ: «Деколонізація. Україна»

Активісти проєкту «Деколонізація. Україна» не погоджуються з рішенням зберегти стелу.

«Цікаво, а з яких пір зображення радянського солдата у будьонівці перестало підпадати під дію закону про декомунізацію?… Як цей совковий крінж можна далі зберігати в публічному просторі Харкова? Під цією зіркою жодної могили немає. А до реєстру пам’яток її внесли у 2021 році», — обурюються деколонізатори.