Стелу в честь Харьковских дивизий сносить не будут: деколонизаторы возмущены
Стелу в виде пятиконечной звезды на улице Харьковских Дивизий в Харькове демонтировать не будут, говорится в ответе департамента культуры и туризма ХОВА.
В департаменте разъяснили, что стела согласно приказу Министерства культуры и информационной политики от 14 января 2021 года является памятником истории местного значения.
Также департамент обратился в Украинский институт национальной памяти, чтобы его специалисты разъяснили, подпадает ли стела под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».
В УИНП ответили, что памятник связан с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины и не содержит ограничений, установленных действующим законодательством.
Документ: «Деколонизация. Украина»
Активисты проекта «Деколонизация. Украина» не согласны с решением сохранить стелу.
«Интересно, а с каких пор изображение советского солдата в буденовке перестало подпадать под действие закона о декоммунизации? Как этот совковый кринж можно дальше хранить в публичном пространстве Харькова? Под этой звездой ни одной могилы нет. А в реестр памятников ее внесли в 2021 году», — возмущаются деколонизаторы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, новости Харькова, стела;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 21:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стелу в виде пятиконечной звезды на улице Харьковских Дивизий в Харькове демонтировать не будут, говорится в ответе департамента культуры и туризма ХОВА.".