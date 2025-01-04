Стелу в честь Харьковских дивизий сносить не будут: деколонизаторы возмущены

Стелу в виде пятиконечной звезды на улице Харьковских Дивизий в Харькове демонтировать не будут, говорится в ответе департамента культуры и туризма ХОВА.

В департаменте разъяснили, что стела согласно приказу Министерства культуры и информационной политики от 14 января 2021 года является памятником истории местного значения.

Также департамент обратился в Украинский институт национальной памяти, чтобы его специалисты разъяснили, подпадает ли стела под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

В УИНП ответили, что памятник связан с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины и не содержит ограничений, установленных действующим законодательством.

Документ: «Деколонизация. Украина»

Активисты проекта «Деколонизация. Украина» не согласны с решением сохранить стелу.

«Интересно, а с каких пор изображение советского солдата в буденовке перестало подпадать под действие закона о декоммунизации? Как этот совковый кринж можно дальше хранить в публичном пространстве Харькова? Под этой звездой ни одной могилы нет. А в реестр памятников ее внесли в 2021 году», — возмущаются деколонизаторы.