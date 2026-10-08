Чрезмерное восстановление и «черный рынок» в аптеках Харькова: итоги 8 октября

Более 20 млн грн переплатили из бюджета за восстановление дома на Северной Салтовке. Жительницу Берестинщины спасли из-под завалов. ГПО стали более жесткими, а дело «кодеиновых аптек» передали в суд. Объектив напоминает главные новости дня.

К такому выводу пришла областная прокуратура и обратилась в суд. По данным пресс-службы ведомства, речь идет о восстановлении поврежденной обстрелами многоэтажки на улице Натальи Ужвий. Договор на эти работы заключил в 2024 году городской департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции. Финансирование происходило за счет государственной субвенции. Цены работ неоднократно корректировали. В конце концов, она достигла 128 млн грн. Из них 21,3 млн. составил НДС. Всю эту сумму подрядчику уплатили. А прокурорская проверка впоследствии установила, что на момент выполнения ремонта такие работы по восстановлению освобождались от НДС. Чтобы вернуть деньги государству, прокуратура обратилась в суд.

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Это произошло вечером 7 октября в селе Добренька Берестинского района. Пострадавшую деблокировали спасатели ГСЧС. По их данным она получила легкие травмы и отказалась от госпитализации.

Фармацевтов и руководство сети аптек будут судить в Харькове – по делу о кодеиновом «черном рынке». Областная прокуратура сообщила: обвиняемых девять. Это руководитель фармацевтического общества, бухгалтер и семь фармацевтов. По версии следствия, все они были участниками схемы продаж без рецептов препаратов, содержащих наркотическое вещество – кодеин. Реализация проходила через четыре харьковские аптеки. Ежемесячное обращение продаж составляло от 500 тыс. до 1 млн грн. Доходы распределяли между участниками в определенных долях. Дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Харькова.

Облэнерго обновило график на 8 октября. Согласно ему, были предусмотрены отключения по отдельным очередям дважды в сутки. По каждой из очередей свет планировали выключать от 5,5 до 7 часов. Кроме того, с самого утра задействовали аварийные отключения.

Ярмарка стартовала 7 октября. Харьковское издательство «Утро», кроме своих новинок, представило на нем стеклянную витрину, внутри которой – стопка из 22 книг. Их повредил пожар после российского удара по логистическому центру издательства. «Прилет» был 1 августа. На стекло витрины нанесли шкалу с годами, когда в истории жгли украинские книги. Первая дата – 1626 год.

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