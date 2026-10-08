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Ремонт дома на Натальи Ужвий – прокуратура обнаружила переплату

Харьков 17:14   08.10.2026
Татьяна Литвина
Ремонт дома на Натальи Ужвий – прокуратура обнаружила переплату

Более 21,3 млн грн НДС безосновательно заплатили за ремонт поврежденного обстрелами дома в Харькове. Прокуроры обратились в суд.

Следствие установило нарушения при использовании средств государственной субвенции, предназначенных для ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, сообщили в областной прокуратуре. Речь идет о процедуре открытых торгов по восстановлению и капремонту многоэтажки на улице Натальи Ужвий. Жилой дом был поврежден в результате российской атаки.

По данным правоохранителей, в мае 2024 года Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского городского совета заключил договор с частным строительным предприятием на проведение аварийно-восстановительных работ. В дальнейшем стороны неоднократно корректировали цену договора и объемы расходов, зафиксировав окончательную стоимость в сумме около 128 млн грн. Из них более 21,3 млн грн. составлял налог на добавленную стоимость (НДС).

За выполненные работы подрядчик получил полную сумму. Однако прокуроры во время проверки обнаружили, что на момент выполнения ремонта такие работы по строительству и восстановлению жилья за государственные средства освобождались от налогообложения НДС. Соответственно, из бюджета было безосновательно уплачено более 21,3 млн грн. налога.

Киевская окружная прокуратура города Харькова обратилась в суд с исковым заявлением к подрядчику и профильному департаменту горсовета.

Прокуроры требуют признать недействительными отдельные пункты договора и дополнительных соглашений, а также взыскать с частного предприятия безосновательно полученную сумму налога на добавленную стоимость.

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Напомним, по делу о фиктивном трудоустройстве военнообязанных в одном из трамвайных депо Харькова еще пять человек получили подозрения —  непосредственно сами фейковые работники. Ранее, в конце июня, подозрения были сообщены пятерым чиновникам предприятия.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 17:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 21,3 млн грн НДС безосновательно заплатили за ремонт поврежденного обстрелами дома в Харькове. Прокуроры обратились в суд.".