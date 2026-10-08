Обожженные книги из Харькова стали инсталляцией: ее показали в Германии (фото)

Книги, горевшие 1 августа в логистическом центре «Ранок» в Харькове, привезли во Франкфурт. Обожженные издания стали основой инсталляции Born/Burn Alive.

Как сообщает издательство, автор инсталляции – Валентина Веремко.

«С 7 по 11 октября, пока будет работать книжная ярмарка во Франкфурте, рядом со стендами ярких книжных новинок будет стоять необычная стеклянная витрина. Внутри нее — стопка из 22 книг с обгоревшими страницами и следами пепла. Это не декорации и не специально созданные для художественного проекта объекты. Эти книги были спасены после российской атаки на логистический центр «Ранок» в Харькове 1 августа 2026 года», — говорится в сообщении.

В издательстве объяснили, что название инсталляции построено на смене только одной буквы. В слове Born буква o перечеркнута, а над ней появляется u. Так «рожденное» превращается в «сожженное». Born Alive – «рожденные живыми». Burn Alive – «сожжены заживо».

«Эти книги должны были попасть в руки читателей: школьников, студентов, всех, кто открывает страницу, чтобы узнать что-то новое. Они прошли сквозь огонь. Глядя на эту инсталляцию, я вижу, как четыре столетия истории умещаются в одну стеклянную витрину. Красная шкала на стекле начинается с 1626 года, когда впервые жгли украинские книги», — отметил гендиректор издательства Виктор Круглов.

Напомним, 1 августа «Шахеды» атаковали логистический центр издательства «Ранок», а также дистрибуционный центр «КнигоЛенд». Издатели назвали последствия этого «прилета» наибольшей потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны. Обошлось без погибших, однако один человек получил ранения, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди сгоревшего — учебники для детей. Отправку ранее сделанных заказов временно приостановили. Несмотря на все, в официальном заявлении «Ранок» сказано: «Должны отстроить все, чтобы книги снова попали к тем, кто их ждет».