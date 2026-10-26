Live
  • Ср 28.10.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 45.6
  • EUR 50.85

Зеленский назначил нового руководителя Купянской ГВА — распоряжение

Общество 19:59   26.10.2026
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Зеленский назначил нового руководителя Купянской ГВА — распоряжение Фото: Андрей Канашевич

Начальником Купянской городской военной администрации назначен Александр Загребельный. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента.

«Назначить Загребельного Александра Васильевича начальником Купянской городской военной администрации Купянского района Харьковской области», — говорится в распоряжении.

назначение Загребельного Купянская ГВА
Скрин: сайт президента

Читайте также: В больнице умер 12-летний Артем, раненый при ударе по парку Новой Водолаги

Напомним, 4 июля стало известно об увольнении Андрея Беседина — предыдущего руководителя Купянской ГВА. Он руководил администрацией четыре года. После его отставки на сайте ГВА были указаны только заместители начальника.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта
В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта
28.10.2026, 09:35
Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории
28.10.2026, 06:00
Стало известно, что прилетело по Основянскому району ночью (фото)
Стало известно, что прилетело по Основянскому району ночью (фото)
28.10.2026, 10:19
Новости Харькова — главное 28 октября: уволился Лыска, по городу ударил БпЛА
Новости Харькова — главное 28 октября: уволился Лыска, по городу ударил БпЛА
28.10.2026, 13:00
В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ
В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ
28.10.2026, 12:18
Сколько домов пострадало в Харькове из-за вечернего обстрела 27 октября
Сколько домов пострадало в Харькове из-за вечернего обстрела 27 октября
28.10.2026, 13:42

Новости по теме:

08.10.2026
Ремонт дома на Натальи Ужвий – прокуратура обнаружила переплату
18.09.2026
Богодуховскую РГА может возглавить Евгений Шаповал
05.08.2026
Начальника еще одного райотдела полиции сменили в Харькове
05.08.2026
Беседин из Купянска идет на повышение: какую должность в ХОВА ему прогнозируют
04.08.2026
Больше всего больно за кадровых офицеров — политолог о назначении Умерова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Зеленский назначил нового руководителя Купянской ГВА — распоряжение», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 19:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальником Купянской городской военной администрации назначен Александр Загребельный. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента.".