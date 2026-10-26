Зеленский назначил нового руководителя Купянской ГВА — распоряжение

Начальником Купянской городской военной администрации назначен Александр Загребельный. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента.

«Назначить Загребельного Александра Васильевича начальником Купянской городской военной администрации Купянского района Харьковской области», — говорится в распоряжении.

Напомним, 4 июля стало известно об увольнении Андрея Беседина — предыдущего руководителя Купянской ГВА. Он руководил администрацией четыре года. После его отставки на сайте ГВА были указаны только заместители начальника.