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Спасатели показали, как деблокировали пенсионерку из-под завалов (фото)

Происшествия 11:20   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Спасатели показали, как деблокировали пенсионерку из-под завалов (фото)

Фото спасения 74-летней женщины в селе Добренька Берестинского района опубликовали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вечером 7 октября враг ударил реактивным беспилотником по частному дому. В результате под завалами оказалась пенсионерка. Сотрудники ГСЧС спасли женщину – она получила легкие травмы и отказалась из госпитализации.

Спасатели деблокировали женщину

«На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС, пожарные местной пожарной команды и офицер-спасатель громады», – добавили пожарные.

Спасатели деблокировали женщину

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в течение минувших суток на Харьковщине было 20 пожаров, пять из них – возникли в результате российских обстрелов. Так FPV-дрон накануне ударил по крыше девятиэтажного дома в Киевском районе Харькова. В результате «прилета» пострадали двое людей. В селе Добренька Берестинского района российский реактивный дрон попал в частный дом. А в Лозовой тушили бытовой пожар – там загорелся частный дом. 53-летняя женщина получила тяжелые ожоги, ее госпитализировали, писали в облуправлении ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 11:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото спасения 74-летней женщины в селе Добренька Берестинского района опубликовали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".