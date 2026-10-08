Спасатели показали, как деблокировали пенсионерку из-под завалов (фото)

Фото спасения 74-летней женщины в селе Добренька Берестинского района опубликовали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вечером 7 октября враг ударил реактивным беспилотником по частному дому. В результате под завалами оказалась пенсионерка. Сотрудники ГСЧС спасли женщину – она получила легкие травмы и отказалась из госпитализации.

«На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС, пожарные местной пожарной команды и офицер-спасатель громады», – добавили пожарные.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в течение минувших суток на Харьковщине было 20 пожаров, пять из них – возникли в результате российских обстрелов. Так FPV-дрон накануне ударил по крыше девятиэтажного дома в Киевском районе Харькова. В результате «прилета» пострадали двое людей. В селе Добренька Берестинского района российский реактивный дрон попал в частный дом. А в Лозовой тушили бытовой пожар – там загорелся частный дом. 53-летняя женщина получила тяжелые ожоги, ее госпитализировали, писали в облуправлении ГСЧС.