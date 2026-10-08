Рятувальники показали, як деблокували пенсіонерку з-під завалів (фото)

Фото порятунку 74-річної жінки у селі Добренька Берестинського району опублікували у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Увечері 7 жовтня ворог вдарив реактивним безпілотником по приватному будинку. У результаті під завалами опинилася пенсіонерка. Співробітники ДСНС врятували жінку – вона отримала легкі травми та відмовилася із госпіталізації.

“На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди та офіцер-рятувальник громади”, – додали пожежники.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що протягом минулої доби на Харківщині було 20 пожеж, п’ять із них – виникли внаслідок російських обстрілів. Так FPV-дрони напередодні вдарили по даху дев’ятиповерхового будинку в Київському районі Харкова. Внаслідок «прильоту» постраждали двоє людей. У селі Добренька Берестинського району російський реактивний дрон влучив по приватному будинку. А в Лозовій гасили побутову пожежу – там спалахнув приватний будинок. 53-річна жінка зазнала тяжких опіків, її госпіталізували, писали в облуправлінні ДСНС.