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Рятувальники показали, як деблокували пенсіонерку з-під завалів (фото)

Події 11:20   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рятувальники показали, як деблокували пенсіонерку з-під завалів (фото)

Фото порятунку 74-річної жінки у селі Добренька Берестинського району опублікували у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Увечері 7 жовтня ворог вдарив реактивним безпілотником по приватному будинку. У результаті під завалами опинилася пенсіонерка. Співробітники ДСНС врятували жінку – вона отримала легкі травми та відмовилася із госпіталізації.

Рятувальники деблокували жінку

“На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди та офіцер-рятувальник громади”, – додали пожежники.

Рятувальники деблокували жінку

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що протягом минулої доби на Харківщині було 20 пожеж, п’ять із них – виникли внаслідок російських обстрілів. Так FPV-дрони напередодні вдарили по даху дев’ятиповерхового будинку в Київському районі Харкова. Внаслідок «прильоту» постраждали двоє людей. У селі Добренька Берестинського району російський реактивний дрон влучив по приватному будинку. А в Лозовій гасили побутову пожежу – там спалахнув приватний будинок. 53-річна жінка зазнала тяжких опіків, її госпіталізували, писали в облуправлінні ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 11:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото порятунку 74-річної жінки у селі Добренька Берестинського району опублікували у ГУ ДСНС України у Харківській області.".