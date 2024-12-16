Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

Еще один парк планируют переименовать в Харькове – деколонизаторы (документ)

Общество 18:42   16.12.2024
Елена Нагорная
Еще один парк планируют переименовать в Харькове – деколонизаторы (документ) Фото: Artem Rudenko

Парк имени Маяковского планируют переименовать в Харькове, значится в документе, опубликованном активистами проекта «Деколонизация. Украина».

Как говорится в ответе департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета на обращение деколонизаторов, готовятся документы для представления на переименование парка в соответствии с Положением о городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Парк находится в Индустриальном районе, на улице Мира, 3.


Документ: «Деколонизация. Украина»

Читайте также: Очередное изображение Пушкина демонтировали в метро Харькова (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
17.12.2024, 15:41
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
17.12.2024, 17:36
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
17.12.2024, 19:53
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
17.12.2024, 22:56
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
17.12.2024, 22:48

Новости по теме:

21:38
Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе
09:53
Деколонизировали ошибочно: харьковчане просят вернуть улицу Новгородскую
09:39
Деколонизаторы: дату Дня Харькова можно обсудить на общественных слушаниях
09:20
Красноград перенес день города, «Харьков, твоя очередь» — деколонизаторы
19:50
Огромный портрет Дунаевского в Харькове требуют зарисовать деколонизаторы

Вы читали новость: «Еще один парк планируют переименовать в Харькове – деколонизаторы (документ)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 18:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парк имени Маяковского планируют переименовать в Харькове, значится в документе, опубликованном активистами проекта «Деколонизация. Украина».".