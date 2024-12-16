Еще один парк планируют переименовать в Харькове – деколонизаторы (документ)
Фото: Artem Rudenko
Парк имени Маяковского планируют переименовать в Харькове, значится в документе, опубликованном активистами проекта «Деколонизация. Украина».
Как говорится в ответе департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета на обращение деколонизаторов, готовятся документы для представления на переименование парка в соответствии с Положением о городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.
Парк находится в Индустриальном районе, на улице Мира, 3.
Документ: «Деколонизация. Украина»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, парк, переименование, харьковский городской совет;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парк имени Маяковского планируют переименовать в Харькове, значится в документе, опубликованном активистами проекта «Деколонизация. Украина».".