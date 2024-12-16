Еще один парк планируют переименовать в Харькове – деколонизаторы (документ)

Парк имени Маяковского планируют переименовать в Харькове, значится в документе, опубликованном активистами проекта «Деколонизация. Украина».

Как говорится в ответе департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета на обращение деколонизаторов, готовятся документы для представления на переименование парка в соответствии с Положением о городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Парк находится в Индустриальном районе, на улице Мира, 3.



Документ: «Деколонизация. Украина»