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Ще один парк планують перейменувати у Харкові – деколонізатори (документ)

Суспільство 18:42   16.12.2024
Олена Нагорна
Ще один парк планують перейменувати у Харкові – деколонізатори (документ) Фото: Artem Rudenko

Парк імені В. Маяковського планують перейменувати у Харкові, значиться у документі, опублікованому активістами проєкту “Деколонізація. Україна”.

Як йдеться у відповіді департаменту житлово-комунального господарства міської ради на звернення деколонізаторів, наразі готуються документи для подання на перейменування парку відповідно до Положення про міську комісію з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.

Парк знаходиться в Індустріальному районі, на вулиці Миру, 3.


Документ: “Деколонізація. Україна”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Парк імені В. Маяковського планують перейменувати у Харкові, значиться у документі, опублікованому активістами проєкту “Деколонізація. Україна”.".