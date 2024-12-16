Ще один парк планують перейменувати у Харкові – деколонізатори (документ)
Фото: Artem Rudenko
Парк імені В. Маяковського планують перейменувати у Харкові, значиться у документі, опублікованому активістами проєкту “Деколонізація. Україна”.
Як йдеться у відповіді департаменту житлово-комунального господарства міської ради на звернення деколонізаторів, наразі готуються документи для подання на перейменування парку відповідно до Положення про міську комісію з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.
Парк знаходиться в Індустріальному районі, на вулиці Миру, 3.
Документ: “Деколонізація. Україна”
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 18:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Парк імені В. Маяковського планують перейменувати у Харкові, значиться у документі, опублікованому активістами проєкту “Деколонізація. Україна”.".