Ще один парк планують перейменувати у Харкові – деколонізатори (документ)

Парк імені В. Маяковського планують перейменувати у Харкові, значиться у документі, опублікованому активістами проєкту “Деколонізація. Україна”.

Як йдеться у відповіді департаменту житлово-комунального господарства міської ради на звернення деколонізаторів, наразі готуються документи для подання на перейменування парку відповідно до Положення про міську комісію з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.



Парк знаходиться в Індустріальному районі, на вулиці Миру, 3.



Документ: “Деколонізація. Україна”