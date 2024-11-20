Чергове зображення Пушкіна демонтували у метро Харкова (фото)
Фото: “Деколонізація. Україна”
Зображення російського поета Олександра Пушкіна демонтували на вказівниках однієї зі станцій метро Харкова.
Як повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», зображення прибрали на станції «Ярослава Мудрого».
Нагадаємо, станцію метро «Пушкінська» у Харкові перейменували у квітні. Тепер вона має назву «Ярослава Мудрого».
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 07:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зображення російського поета Олександра Пушкіна демонтували на вказівниках однієї зі станцій метро Харкова.".