Чергове зображення Пушкіна демонтували у метро Харкова (фото)

Зображення російського поета Олександра Пушкіна демонтували на вказівниках однієї зі станцій метро Харкова.

Як повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», зображення прибрали на станції «Ярослава Мудрого».

Нагадаємо, станцію метро «Пушкінська» у Харкові перейменували у квітні. Тепер вона має назву «Ярослава Мудрого».