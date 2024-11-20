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Чергове зображення Пушкіна демонтували у метро Харкова (фото)

Суспільство 07:35   20.11.2024
Вікторія Яковенко
Чергове зображення Пушкіна демонтували у метро Харкова (фото) Фото: “Деколонізація. Україна”

Зображення російського поета Олександра Пушкіна демонтували на вказівниках однієї зі станцій метро Харкова.

Як повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», зображення прибрали на станції «Ярослава Мудрого».

убрали изображение Пушкина в Харькове
Фото: “Деколонізація. Україна”

Нагадаємо, станцію метро «Пушкінська» у Харкові перейменували у квітні. Тепер вона має назву «Ярослава Мудрого».

Читайте також: Зі станції метро “Пушкінська” в Харкові прибрали Пушкіна (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зображення російського поета Олександра Пушкіна демонтували на вказівниках однієї зі станцій метро Харкова.".