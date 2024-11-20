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Очередное изображение Пушкина демонтировали в метро Харькова (фото)

Общество 07:35   20.11.2024
Виктория Яковенко
Очередное изображение Пушкина демонтировали в метро Харькова (фото) Фото: «Деколонизация. Украина»

Изображение российского поэта Александра Пушкина демонтировали на указателях одной из станций метро Харькова.

Как сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», изображение убрали на станции «Ярослава Мудрого».

убрали изображение Пушкина в Харькове
Фото: «Деколонизация. Украина»

Напомним, станцию ​​метро «Пушкинская» в Харькове переименовали в апреле. Теперь она называется «Ярослава Мудрого».

Читайте также: Со станции метро «Пушкинская» в Харькове убрали Пушкина (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изображение российского поэта Александра Пушкина демонтировали на указателях одной из станций метро Харькова.".