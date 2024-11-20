Очередное изображение Пушкина демонтировали в метро Харькова (фото)
Фото: «Деколонизация. Украина»
Изображение российского поэта Александра Пушкина демонтировали на указателях одной из станций метро Харькова.
Как сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», изображение убрали на станции «Ярослава Мудрого».
Напомним, станцию метро «Пушкинская» в Харькове переименовали в апреле. Теперь она называется «Ярослава Мудрого».
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 07:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изображение российского поэта Александра Пушкина демонтировали на указателях одной из станций метро Харькова.".