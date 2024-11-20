Очередное изображение Пушкина демонтировали в метро Харькова (фото)

Изображение российского поэта Александра Пушкина демонтировали на указателях одной из станций метро Харькова.

Как сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», изображение убрали на станции «Ярослава Мудрого».

Напомним, станцию ​​метро «Пушкинская» в Харькове переименовали в апреле. Теперь она называется «Ярослава Мудрого».