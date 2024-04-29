В Харькове переименовали две станции метро

Станции метро «Пушкинская» и «Южный вокзал» переименовали в Харькове.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, ст. м. «Пушкинская» теперь будет называться ст. м. «Ярослава Мудрого», а ст. м. «Южный вокзал» — ст. м. «Вокзальная».

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