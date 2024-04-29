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В Харькове переименовали две станции метро

Политика 18:06   29.04.2024
Оксана Горун
В Харькове переименовали две станции метро Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Станции метро «Пушкинская» и «Южный вокзал» переименовали в Харькове.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, ст. м. «Пушкинская» теперь будет называться ст. м. «Ярослава Мудрого», а ст. м. «Южный вокзал» — ст. м. «Вокзальная».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 18:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станции метро «Пушкинская» и «Южный вокзал» переименовали в Харькове".