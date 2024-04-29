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У Харкові перейменували дві станції метро

Політика 18:06   29.04.2024
Оксана Горун
У Харкові перейменували дві станції метро Фото: КП “Харківський метрополітен”

Станції метро “Пушкінська” та “Південний вокзал” перейменували у Харкові.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Так, ст. м. “Пушкінська” тепер називатиметься ст. м. “Ярослава Мудрого”, а ст. м. “Південний вокзал” – ст. м. “Вокзальна”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 18:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станції метро “Пушкінська” та “Південний вокзал” перейменували у Харкові".