У Харкові перейменували дві станції метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Станції метро “Пушкінська” та “Південний вокзал” перейменували у Харкові.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомила пресслужба Харківської міськради.
Так, ст. м. “Пушкінська” тепер називатиметься ст. м. “Ярослава Мудрого”, а ст. м. “Південний вокзал” – ст. м. “Вокзальна”.
Читайте також: У Харкові перейменували низку вулиць
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: мерія, метро, новини Харкова, переименования, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові перейменували дві станції метро»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 18:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станції метро “Пушкінська” та “Південний вокзал” перейменували у Харкові".