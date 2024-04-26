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Останній мурал із Пушкіним у Харкові зафарбували – деколонізатори

Суспільство 19:39   26.04.2024
Олена Нагорна
Останній мурал із Пушкіним у Харкові зафарбували – деколонізатори

Зображення російського поета Олександра Пушкіна на стіні вздовж вулиці Героїв Рятувальників у Харкові зафарбували.

Про це йдеться у відповіді управління комунального господарства та благоустрою департаменту ЖКГ міськради на запит співзасновника проєкту “Деколонізація. Україна” Вадима Позднякова.

У телеграм-каналі проєкту зазначається, що це був останній мурал у місті із зображенням Пушкіна.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зображення російського поета Олександра Пушкіна на стіні вздовж вулиці Героїв Рятувальників у Харкові зафарбували.".