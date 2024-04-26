Останній мурал із Пушкіним у Харкові зафарбували – деколонізатори

Зображення російського поета Олександра Пушкіна на стіні вздовж вулиці Героїв Рятувальників у Харкові зафарбували.

Про це йдеться у відповіді управління комунального господарства та благоустрою департаменту ЖКГ міськради на запит співзасновника проєкту “Деколонізація. Україна” Вадима Позднякова.

У телеграм-каналі проєкту зазначається, що це був останній мурал у місті із зображенням Пушкіна.