Останній мурал із Пушкіним у Харкові зафарбували – деколонізатори
Зображення російського поета Олександра Пушкіна на стіні вздовж вулиці Героїв Рятувальників у Харкові зафарбували.
Про це йдеться у відповіді управління комунального господарства та благоустрою департаменту ЖКГ міськради на запит співзасновника проєкту “Деколонізація. Україна” Вадима Позднякова.
У телеграм-каналі проєкту зазначається, що це був останній мурал у місті із зображенням Пушкіна.
Читайте також: Харків’яни можуть обрати нову назву для станції “Пушкінська”: є три варіанти
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, мурал, пушкин, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Останній мурал із Пушкіним у Харкові зафарбували – деколонізатори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 19:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зображення російського поета Олександра Пушкіна на стіні вздовж вулиці Героїв Рятувальників у Харкові зафарбували.".