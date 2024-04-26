Последний мурал с Пушкиным в Харькове закрасили — деколонизаторы

Изображение российского поэта Александра Пушкина на стене вдоль улицы Героев Спасателей в Харькове закрасили.

Об этом говорится в ответе управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента ЖКХ горсовета на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.

В Telegram-канале проекта отмечается, что это был последний мурал в городе с изображением Пушкина.