Последний мурал с Пушкиным в Харькове закрасили — деколонизаторы
Фото: rodoslovnaya.wordpress.com
Изображение российского поэта Александра Пушкина на стене вдоль улицы Героев Спасателей в Харькове закрасили.
Об этом говорится в ответе управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента ЖКХ горсовета на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.
В Telegram-канале проекта отмечается, что это был последний мурал в городе с изображением Пушкина.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, мурал, пушкин, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изображение российского поэта Александра Пушкина на стене вдоль улицы Героев Спасателей в Харькове закрасили.".