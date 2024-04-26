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Последний мурал с Пушкиным в Харькове закрасили — деколонизаторы

Общество 19:39   26.04.2024
Елена Нагорная
Последний мурал с Пушкиным в Харькове закрасили — деколонизаторы Фото: rodoslovnaya.wordpress.com

Изображение российского поэта Александра Пушкина на стене вдоль улицы Героев Спасателей в Харькове закрасили.

Об этом говорится в ответе управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента ЖКХ горсовета на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.

В Telegram-канале проекта отмечается, что это был последний мурал в городе с изображением Пушкина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 19:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изображение российского поэта Александра Пушкина на стене вдоль улицы Героев Спасателей в Харькове закрасили.".