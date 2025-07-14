Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом»

Вентиляционный киоск возле станции метро «Турбоатом» расписала художница-муралистка и преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусств Анастасия Худякова.

«Эта роспись — пример современного городского искусства, оживляющего индустриальное пространство. Стену украшают яркие абстрактные линии, которые будто пульсируют энергией и движением. Цветовая гамма насыщенная и контрастная — от теплых желтых и оранжевых до глубоких синих и фиолетовых оттенков», — говорит Худякова, передает пресс-служба метрополитена.

По словам автора росписи, такой художественный подход не только украшает техническое сооружение, но и положительно влияет на настроение прохожих, добавляет красок повседневности и подчеркивает открытость города к современному уличному искусству. Насыщенные цвета и динамичные формы создают ощущение движения и энергии, добавляя пространству позитивного настроения и современного звучания.