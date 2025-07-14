Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом»

Транспорт 18:14   14.07.2025
Елена Нагорная
Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом» Фото: Харьковский метрополитен

Вентиляционный киоск возле станции метро «Турбоатом» расписала художница-муралистка и преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусств Анастасия Худякова.

«Эта роспись — пример современного городского искусства, оживляющего индустриальное пространство. Стену украшают яркие абстрактные линии, которые будто пульсируют энергией и движением. Цветовая гамма насыщенная и контрастная — от теплых желтых и оранжевых до глубоких синих и фиолетовых оттенков», — говорит Худякова, передает пресс-служба метрополитена.

По словам автора росписи, такой художественный подход не только украшает техническое сооружение, но и положительно влияет на настроение прохожих, добавляет красок повседневности и подчеркивает открытость города к современному уличному искусству. Насыщенные цвета и динамичные формы создают ощущение движения и энергии, добавляя пространству позитивного настроения и современного звучания.

Вентиляционный киоск возле станции метро «Турбоатом» расписала художница-муралистка
Фото: Харьковский метрополитен
Вентиляционный киоск возле станции метро «Турбоатом» расписала художница-муралистка
Фото: Харьковский метрополитен

Читайте также: Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
14.07.2025, 17:48
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
14.07.2025, 14:59
Новости Харькова — главное 14 июля: удары по городу, БпЛА атаковали Златополь
Новости Харькова — главное 14 июля: удары по городу, БпЛА атаковали Златополь
14.07.2025, 18:03
Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов
Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов
14.07.2025, 15:23
Синегубов: сколько ракет, КАБов и БпЛА ударили по Харьковщине за неделю
Синегубов: сколько ракет, КАБов и БпЛА ударили по Харьковщине за неделю
14.07.2025, 17:21
Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом»
Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом»
14.07.2025, 18:14

Новости по теме:

10:26
Концерты под землей: как в Харькове отпразднуют Всемирный день музыки
20:16
«Толока: Чистые Уды»: мусор из харьковской реки стал арт-объектом в Киеве (фото)
19:28
Історії захисників – у мистецтві: харків’яни побували на Донбасі і створили експозицію, яку побачить Україна
09:23
У Харкові провели акцію «Мистецтво об’єднує молодь»
09:37
Харьковчанам прочтут лекцию об искусстве Украины 90-х

Вы читали новость: «Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом»»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 18:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вентиляционный киоск возле станции метро «Турбоатом» расписала художница-муралистка Анастасия Худякова.".