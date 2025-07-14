Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом»
Вентиляционный киоск возле станции метро «Турбоатом» расписала художница-муралистка и преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусств Анастасия Худякова.
«Эта роспись — пример современного городского искусства, оживляющего индустриальное пространство. Стену украшают яркие абстрактные линии, которые будто пульсируют энергией и движением. Цветовая гамма насыщенная и контрастная — от теплых желтых и оранжевых до глубоких синих и фиолетовых оттенков», — говорит Худякова, передает пресс-служба метрополитена.
По словам автора росписи, такой художественный подход не только украшает техническое сооружение, но и положительно влияет на настроение прохожих, добавляет красок повседневности и подчеркивает открытость города к современному уличному искусству. Насыщенные цвета и динамичные формы создают ощущение движения и энергии, добавляя пространству позитивного настроения и современного звучания.
Читайте также: Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: искусство, метро, мурал, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом»»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 18:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вентиляционный киоск возле станции метро «Турбоатом» расписала художница-муралистка Анастасия Худякова.".